Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı

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Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bahçetepe hakkında yürütülen davada kararını açıkladı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bahçetepe, "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından beraat etti. Ancak "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

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