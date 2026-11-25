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Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda seyreden kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Karayolları Mahallesi mevkisinde, Edirne istikametinde seyreden bir kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerken, alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA