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GAZİOSMANPAŞA'da 5 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden futbolcu Ömer Ege Özyurt'un (12) kuzeni Defne Özyurt (6) son yolculuğuna uğurlandı. Defne Özyurt'un cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kaplarken, üst kattaki dairede bulunan Ömer Ege Özyurt, Defne Özyurt ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kişilerden Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kuzeni Defne Özyurt ise, Ömer Ege Özyurt'un ölümünden 4 gün sonra yoğun bakımdaki hayat mücadelesini kaybetti.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavisi devam eden E.Ö.'nün ise yoğun bakımdan dün çıkarılarak servis bölümüne alındığı öğrenildi. Dumandan etkilenen diğer 3 kişinin ise taburcu edilmişti.

TABUTUNUN ÜZERİNE TÜLBENT ÖRTÜLDÜ

Defne Özyurt için Gaziosmanpaşa Muharrem Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Tuğba Özyurt, baba Soner Özyurt, amcası Şenol Özyurt, ailenin yakınları ve Defne'nin sevenleri katıldı. Cenaze namazı sırasında Defne'nin tabutunun üzerine pembe tülbent örtüldü. Anne ve babası Defne'nin tabutuna sarılarak uzun süre ağlarken cenazeye katılanlar da duygu dolu anlar yaşadı.

AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mezarlığa doğru yürüyüşe geçildi. Cenazeye katılanlar ellerindeki Ömer Ege ve Defne'nin resimlerinin bulunduğu çerçevelerle mezarlığa yürüdü.Defne Özyurt'un cenazesi, kuzeni Ömer Ege Özyurt'un da toprağa verildiği Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı