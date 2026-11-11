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Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşen asistan hekim Dr. Pelin Pınar yaşamını yitirdi

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Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşen asistan hekim Dr. Pelin Pınar yaşamını yitirdi Haber Videosunu İzle
Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşen asistan hekim Dr. Pelin Pınar yaşamını yitirdi
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Gaziosmanpaşa'da 8. kattaki evinin balkonundan düşen asistan hekim Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı; Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi başsağlığı mesajı yayımladı.

Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Dr. Pelin Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın ölümünün ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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