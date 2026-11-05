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Yandex Türkiye Genel Müdürü Öztürk, TOGÜ'de yapay zekada eğitimin önemini vurguladı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen 'Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları' programına Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Öztürk, yapay zekada söz sahibi olmak için eğitime odaklanılması gerektiğini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Yapay Zekada Anadolu Buluşmaları" programı düzenlendi.

TOGÜ 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'ndaki programa katılan Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk, "yapay zeka" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Öztürk, program öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekayla birlikte dijital platformların rolünün çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Kullanıcılar için bilgiye erişimin eskiye oranla çok kolaylaştığına işaret eden Öztürk, "Biz onların deneyimini daha üst seviyelere taşımak üzere bizim platformumuzda geçirdikleri süreyi kısaltarak daha verimli hale getirerek onların hedeflediği somut çıktı bakışıyla aradıkları bilgiye, planlamaları varsa planlamalarını gerçekleştirmeye çok daha verimli kolay şekilde ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu kapsamda çeşitli işbirliklerimiz var." dedi.

Yeni dönemde yapay zekayla beraber bilgiye erişimin çok daha kolay olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Şu an bilgi her yerde. Kullanıcılarımızın buna ulaşması lazım. Bu bağlamda yetişmesi lazım. Yapay zeka okuryazarlığının gelişmesi lazım. Günümüzde yapay zeka alanında söz sahibi olabilmek için hem ülke olarak, hem milli değerler olarak gerçekten eğitim tarafına çok odaklanmak gerekiyor. Ülkemizde mutlaka lise seviyesinde belki milyonlarca öğrencinin belirli yapay zeka farkındalığı, kod yazma ve benzeri yeteneklere temel seviyede sahip olması lazım. Bunu üniversitede bir ileri aşamaya taşıyan belki binlerce öğrencimizin bu alanda projeler geliştirmesi, yeni girişimler denemesi, bu alanda bir katma değer oluşturmaya başlaması önemli. Bunların en tepesinde de bir ülkenin mutlaka en az her yıl ciddi rakamlarla, belki totalde binler seviyesinde çok ileri seviye yapay zeka makine öğrenmesi veri bilimci uzmanlarına sahip olması lazım. Bu alanda işbirlikleri yapması lazım."

Yandex olarak ODTÜ ile beraber Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını başlattıklarını söyleyen Öztürk, "Geçtiğimiz yıl, akademik eğitimi sektörün uygulamaya yönelik uzmanlığıyla bir araya getiren tezli yapay zeka mühendisliği yüksek lisans programını hayata geçirdik. Kendi hocalarımız orada ders veriyor, müfredata katkı verdik. Sektör ve akademi iş birliği burada çok önemli. Bu en ileri seviye yetişen uzmanlar o ülkenin dönüşümünü sağlayacaklar. Teknolojik dönüşüme katkı verecekler. Diğerleri onu takip edecek ama bir anda yetişmez. Tabana yaymamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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