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GAZİOSMANPAŞA'da bir iş yeri ile araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 25 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da bir iş yeri ve araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 185 bin 400 adet pregabalin etken maddeli sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı