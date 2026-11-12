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İBB Meclisi 19 ilçenin 2027 bütçesini Saraçhane'deki oturumda onayladı

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İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumunda 19 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçesi kabul edildi. Böylece Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 19 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kesinleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultanbeyli ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu toplam 19 ilçenin 2027 yılına ilişkin bütçesi kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste, 19 ilçe belediyesinin 2027'ye ait "mali yılı bütçesi" görüşüldü.

Bu kapsamda, Gaziosmanpaşa Belediyesinin 10 milyar 750 milyon lira, Güngören Belediyesinin 5 milyar lira, Kadıköy Belediyesinin 19 milyar 100 milyon lira, Kağıthane Belediyesinin 11 milyar 650 milyon lira, Kartal Belediyesinin 11 milyar 620 milyon lira, Küçükçekmece Belediyesinin 14 milyar 860 milyon lira, Maltepe Belediyesinin 11 milyar 500 milyon lira, Pendik Belediyesinin 14 milyar lira ve Sancaktepe Belediyesinin 13 milyar 545 milyon lira tutarındaki bütçeleri gündeme geldi.

Mecliste Sarıyer Belediyesinin 11 milyar 393 milyon 596 bin lira, Silivri Belediyesinin 6 milyar 449 milyon lira, Sultanbeyli Belediyesinin 11 milyar 800 milyon lira, Sultangazi Belediyesinin 12 milyar 900 milyon lira, Şile Belediyesinin 3 milyar 520 milyon 674 bin lira, Şişli Belediyesinin 14 milyar 260 milyon lira, Tuzla Belediyesinin 9 milyar 600 milyon lira, Ümraniye Belediyesinin 16 milyar 500 milyon lira, Üsküdar Belediyesinin 16 milyar 200 milyon lira ve Zeytinburnu Belediyesinin 9 milyar 950 milyon lira tutarındaki bütçeleri de konuşuldu.

Toplam 19 ilçenin gelecek yılki bütçesi oylamanın ardından kabul edildi.

Kaynak: AA
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