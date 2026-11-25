Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun kuzeni olan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı; 1 kişinin tedavisi sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da, 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında, 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenen Defne Özyurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Defne Özyurt'un, yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt'un kuzeni olduğu öğrenildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişinin tedavisi ise hastanede devam ediyor.
Olay
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında 19 Kasım'da yangın çıkmıştı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçrarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F'nin (50) oturduğunu belirlemişti.
Açık unuttuğu ısıtıcı nedeniyle yangının çıktığı tespit edilen Günay F. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "yangın" ve "taksirle öldürme" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.