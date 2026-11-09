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Gaziosmanpaşa'da daire yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Gaziosmanpaşa'da daire yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Gaziosmanpaşa'da daire yangınında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi hastaneye kaldırıldı, üst katta mahsur kalan 2 kişi merdivenle kurtarıldı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü. Olayda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıgöl Mahallesi Bekçi Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 12.00 sıralarında meydan geldi. Binanın giriş katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve daireyi sardı. Evde bulunan bir kadın 2 çocuğunu da yanına alarak son anda dışarı çıkmayı başardı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Yükselen dumanlar kısa sürede apartmanı kaplarken, üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 3'üncü katta bulunan yaşlı bir kadın ile yanındaki bir kişi duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangından kaçmayı başaran anne ve 2 çocuğu ile itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen toplam 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayın tanıklarından Ferah Çelebi, "Yangında 2 kişi mahsur kalmış. En üstten merdiven ile 2 kişiyi aldılar. Hepsi ambulansta tedavi oluyorlar. Evde yangın çıkmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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