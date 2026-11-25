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İstanbul Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa Tem Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonetin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, araçtan çıktı. Sürücü yangına müdahale etmek istedi ancak yangın kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı