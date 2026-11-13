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TOGÜ'de merkezi kütüphane binasının temeli atıldı

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TOGÜ'de merkezi kütüphane binasının temeli atıldı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) merkezi kütüphane binasının temeli atıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) merkezi kütüphane binasının temeli atıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyet altyapısını güçlendirecek merkezi kütüphane binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

İnşaat alanında düzenlenen törene AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Vali Yardımcısı Abdullah Arslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yılmaz, üniversitede hayata geçirilen yatırımların öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasına, akademik personelin ise bilimsel çalışmalarını daha güçlü imkanlarla sürdürmesine katkı sağladığını belirtti.

Yılmaz, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi, acil binası ve hastane katlı otoparkı başta olmak üzere üniversitenin fiziki altyapısını güçlendiren yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin fiziki yatırımlarının yanı sıra uygulamalı eğitime yönelik altyapı çalışmalarına da önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, mühendislik fakültesinde hizmete sunulan Siber Güvenlik Laboratuvarı ile kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Yapay Zeka Laboratuvarı'nı bu yatırımlara örnek gösterdi.

Bu yatırımların öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını aktaran Yılmaz, projelere destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerine ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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