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Gaziosmanpaşa'da çatı yangını rüzgarla 2 binaya sıçradı, 3 binada hasar oluştu

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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişik 2 binanın çatısına sıçradı. Toplam 3 binanın çatısında hasar oluştu; yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çıkış sebebiyle inceleme başlatıldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile 2 binanın çatısına sıçradı. Zarar gören binaların çatıları havadan görüntülendi.

Yangın saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1104/1 Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre bacadan çıkan alevler binanın çatısına sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile bitişinde bulunan 2 binanın çatısını da alevler sardı. Yangın dumanını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü.

Yangın sebebiyle 3 binanın çatısında oluşan hasar havadan görüntülendi.

"Rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı"

Yangını gören bir vatandaş, "Yangın aniden hafif bir dumanla başladı. Bir anda büyümeye başladı. Rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı" dedi.

Yangının çıktığı binada yaşayan Fatma Saygın, "Ben işteydim, çocuk beni aradı. Anne dışarısı kalabalık dedi bende hemen koştum. Geldiğimde son durum buydu. Yangın yan binada çıkmış. Binalar bitişik olduğu için etrafa yayılmış" şeklinde konuştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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