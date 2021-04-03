FUTBOL HABERLERİ

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Futbol Haberleri

Futbol haber, Futbol son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Futbol: Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken olduFutbol - Bugün

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu

Futbol: Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurduFutbol - Dün

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu

Futbol: Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldiFutbol - Dün

Prim iddiaları hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'in ardından TFF'den de bir yalanlama geldi

Futbol: Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil olduFutbol - Dün

Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu

Futbol: Dünyanın en zengin kulübünün hocası Guardiola, transfer piyasasının pahalılığına isyan ettiFutbol - Dün

Dünyanın en zengin kulübünün hocası Guardiola, transfer piyasasının pahalılığına isyan etti

Futbol: Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldiFutbol - Dün

Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi

Futbol: Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildiFutbol - Dün

Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi

Futbol: Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandıFutbol - Dün

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un yerine başka bir hakem atandı

Futbol: Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındıFutbol - Dün

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Kolombiyalı ünlü futbolcu, anne ve babasına saldırırken gözaltına alındı

Futbol: Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandıFutbol - Dün

Ay-Yıldızlı Takım'da golcü futbolcu Kenan Karaman da koronavirüse yakalandı

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu
Futbol: Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldıFutbol - Dün

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

Futbol: A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğduFutbol - Dün

A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu

Futbol: Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu olduFutbol - Dün

Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu

Futbol: Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajıFutbol - Dün

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı

Futbol: Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılamaFutbol - Dün

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama

Futbol: PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldıFutbol - 01.04.2021

PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı

Futbol: Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıtFutbol - 01.04.2021

Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt

Futbol: MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu görsel bir şölenle duyurulduFutbol - 01.04.2021

MLS ekibi FC Cincinnati'nin yeni stadyumu görsel bir şölenle duyuruldu

Futbol: Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdiFutbol - 01.04.2021

Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi

Futbol: Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyorFutbol - 01.04.2021

Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor

Futbol: Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılarFutbol - 01.04.2021

Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar

Futbol: Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı! Şans verilmesi halinde Galatasaray maçında sahada olacakFutbol - 01.04.2021

Aaron Boupendza'nın koronavirüs testi negatif çıktı! Şans verilmesi halinde Galatasaray maçında sahada olacak

Futbol: Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyorFutbol - 01.04.2021

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor

Futbol: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadıFutbol - 01.04.2021

Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı

Futbol: Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruzFutbol - 01.04.2021

Fenerbahçe'den Galatasaray'a hodri meydan: Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz

Futbol: Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladıFutbol - 01.04.2021

Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı sosyal medyayı salladı

Futbol: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Rekabette geri kalmanın çaresizliğiFutbol - 01.04.2021

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Rekabette geri kalmanın çaresizliği

Futbol: 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndüFutbol - 01.04.2021

'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü

Futbol: Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacakFutbol - 01.04.2021

Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak

Futbol: Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyorFutbol - 01.04.2021

Mesut Özil'in dönüş tarihi belli oldu! Yıldız futbolcunun Malatya maçına yetişmesi bekleniyor

Futbol: İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılarFutbol - 01.04.2021

İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar

Futbol: Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip olduFutbol - 01.04.2021

Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu

Futbol: Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidirFutbol - 01.04.2021

Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir

Futbol: Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye ettiFutbol - 31.03.2021

Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti

Futbol: Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izlediFutbol - 31.03.2021

Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

Futbol: Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!Futbol - 31.03.2021

Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!

Futbol: TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe olduFutbol - 31.03.2021

TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerin tablosunu açıkladı, kasasından en fazla para çıkan kulüp Fenerbahçe oldu

Futbol: Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakasıFutbol - 31.03.2021

Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

Futbol: Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu olduFutbol - 31.03.2021

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünyaevine girdi, çiftin şahitleri Ali Koç ve Emre Belözoğlu oldu

Futbol: Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktıFutbol - 31.03.2021

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Futbol: 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandıFutbol - 31.03.2021

32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

Futbol: Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'ye tepki gösteren Galatasaray Başkanı Cengiz, istifasını WhatsApp üstünden yaptıFutbol - 31.03.2021

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'ye tepki gösteren Galatasaray Başkanı Cengiz, istifasını WhatsApp üstünden yaptı

Futbol: Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyorFutbol - 31.03.2021

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor

Futbol: Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldıFutbol - 31.03.2021

Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı

Futbol: A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara harika başlıyorFutbol - 30.03.2021

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde maçlara harika başlıyor

Futbol: Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildiFutbol - 30.03.2021

Rangers'da koronavirüs kurallarını ihlal ederek partiye katılan futbolculara 6 maç men cezası verildi

Futbol: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer olduFutbol - 30.03.2021

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer oldu

Futbol: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldıFutbol - 30.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı

Futbol: A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdıFutbol - 30.03.2021

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Futbol: Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandıFutbol - 30.03.2021

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 20 kişi koronavirüse yakalandı

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Şu an buradasınız: Futbol Haberleri | Futbol Haber - Haberler - Futbol haberleri, son dakika futbol haber ve gelişmeleri burada. Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:01:36. #1.16#
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