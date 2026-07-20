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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Bursaspor, hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda kendi kalesine gol atan Enes Alıç ve 90+1'de Hüseyin Maldar'ın golleriyle galip geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, Esenler Erokspor karşısında müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada kullanılan kornerde, Erokspor'lu oyuncu Enes Alıç'ın kendi kalesine attığı kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.

Bursaspor, 90+1. dakikada Hüseyin Maldar'ın sağ çaprazdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşma, Bursaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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