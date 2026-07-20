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İki ülkeyi karşı karşıya getirecek hamle! İspanya Donald Trump'a sansür uyguladı

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek hamle! İspanya Donald Trump'a sansür uyguladı Haber Videosunu İzle
İki ülkeyi karşı karşıya getirecek hamle! İspanya Donald Trump'a sansür uyguladı
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Dünya Kupası şampiyonu İspanya, kupa törenindeki takım pozunda yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ı fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak çıkardı.

  • İspanya Milli Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası finalini kazandıktan sonra paylaştığı şampiyonluk pozunda ABD Başkanı Donald Trump'ı fotoğraftan çıkardı.
  • Trump, FIFA Başkanı Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen şampiyonluk kutlaması sırasında podyumda kaldı.
  • Fotoğraftan Trump'ın çıkarılması, İspanya ve ABD arasında dış politika, ticaret ve güvenlik konularında tırmanan diplomatik gerilimin bir yansıması olarak değerlendirildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan İspanya Milli Takımı, kupa töreninin ardından sosyal medyada paylaştığı şampiyonluk pozuyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. 

TRUMP'I FOTOĞRAFTAN ÇIKARTTILAR

Madalya ve kupa takdiminin ardından podyumda oyuncuların yanında durmaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, İspanya tarafının paylaştığı resmi kutlama görselinden fotoğraf düzenleme uygulaması sayesinde çıkarıldı. 

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM BÜYÜYOR

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yönlendirmelerine rağmen podyumda kalarak şampiyonluk kutlaması kadrajında yer alan Trump’ın bu hareketi, İspanyol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Fotoğrafta yapılan bu kesinti, son dönemde Washington ile Madrid hatlarında tırmanan diplomatik ve siyasi gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. İki ülke arasında dış politika tercihleri, küresel ticaret tarifeleri ve uluslararası güvenlik politikaları nedeniyle yaşanan soğuk rüzgarların, podyumdaki bu sembolik restleşmeyle yeşil sahalara da yansıdığı değerlendirildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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