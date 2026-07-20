Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz'da Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut uygulamalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.