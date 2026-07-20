Haberler

Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz'da Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam saha taktiksel çalışmanın ardından yapılan bireysel şut uygulamalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Midtjylland karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde havaya ateş açtığı görüntüler tepki çekti! AK Parti Gençlik Kolları Başkanvekili Coşkun Keklik istifa etti

AK Partili yönetici bu görüntüler sonrası istifa etti
Gözaltındaki polislerin şoke eden mesajlaşması! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Köstebek operasyonunda şoke eden mesajlar: Sana ödeme çıktım
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı

AVM önünde dehşet! Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...

Ehliyetsiz sürücünün yaptıkları tepki çekti! Hem içki içti hem de...
Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorlar

Yıllardır bir ailenin kabusu oldular
62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı