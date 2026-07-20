Haberler

İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden

İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal'dan iki büyük müjde birden
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa kadrosuna eklemeler ve kadroya yapılacak yeni takviyeler hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
  • Teknik direktör İsmail Kartal, kadronun başlangıç için yeterli olduğunu ve duruma göre 1-2 transfer yapılabileceğini söyledi.
  • Mason Greenwood ve Nathan Ake yarınki maç kadrosunda yer alacak, ancak ilk 11'de oynayıp oynamayacakları maç sabahı belli olacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.  Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu. 

''KADROMUZ BAŞLANGIÇ İÇİN YETERLİ''

"Kadronuz uzun sezon için yeterli mi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal "Kadromuz başlangıç için yeterli. Dorgeles Nene sakat, Marco Asensio ve Archie Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak." dedi.

''1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ''

Sözlerine devam eden İsmail Kartal, yapılabilecek transferlerden bahsederek "Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

''KADRODA OLACAKLAR

Avrupa listesine yazılmayan iki yeni transferden bahseden İsmail Kartal, "Mason Greenwood ve Nathan Ake, yarın kadroda olacaklar. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı
İnsansı robot planı otomotiv devinde krize yol açtı: İşçiler kazan kaldırdı

İnsansı robotlar otomotiv devini karıştırdı: İşçiler kazan kaldırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor

Blockchain Life 2026, AI Future ile Dubai’ye dönüyor
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor

İddia kendi ülkesinden: Trump gerçek rakamları saklıyor
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi söylediklerini duymasın! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı