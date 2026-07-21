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Fenerbahçe'de Ake ve Greenwood, UEFA'ya bildirildi

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maç öncesi Nathan Ake ve Mason Greenwood'u UEFA listesine dahil etti, Mimovic ve Cengiz Ünder çıkarıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'un isimlerini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde UEFA'ya bildirdiği isim listesinde değişikliğe gitti. Teknik Direktör İsmail Kartal, yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'u listeye dahil etti. Ognjen Mimovic ile Cengiz Ünder ise listeden çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Sidiki Cherif." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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