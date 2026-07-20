Kasımpaşa, Erciyes kampında günü çift idmanla tamamladı

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa günü çift antrenmanla tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Lacivert-beyazlı ekip, 15 Temmuz'da başladığı kamp çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi bugün çift antrenman yaparak güç depoladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı