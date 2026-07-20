Eyüpspor, hazırlık maçında Mardin 1969'u 1-0 yendi
Eyüpspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mardin 1969 ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Maçın tek golü Talha Ülvan'dan geldi.
BOLU'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı Mardin 1969'u 1-0 mağlup etti.
Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Süper Lig ekibi Eyüpspor ile 1'inci Lig ekibi Mardin 1969, otelin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Eyüpspor, maçı Talha Ülvan'ın attığı golle 1-0 önde bitirdi. İki takım da yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı