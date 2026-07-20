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Benfica, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Benfica, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
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Portekiz ekibi Benfica, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferin toplam maliyeti 6,1 milyon Euro olup 30 milyon Euro satın alma opsiyonu içeriyor. Duran daha önce Fenerbahçe'de kiralık oynamıştı.

Portekiz ekibi Benfica, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edildiği bildirildi. Benfica'nın bu transferdeki toplam maliyetinin 6,1 milyon Euro olduğu ve sezon sonunda 30 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunu da içerdiği aktarıldı.

Kariyerinde Envigado, Chicago Fire, Aston Villa ve Al-Nassr formaları giyen Duran, geçen sezonun ilk devresinde kiralık olarak Fenerbahçe'de oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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