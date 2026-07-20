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Arjantin'de FIFA Dünya Kupası finali sonrası çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına alındı

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Arjantin'de Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 yenilen taraftarlar polisle çatıştı, 15 kişi gözaltına alındı, 7 polis yaralandı.

Arjantin'de taraftarlar, FIFA Dünya Kupası finalinde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olunmasının ardından polisle çatışırken, olaylarda 15 kişi gözaltına alındı.

Başkent Buenos Aires'teki simge yapılardan Obelisco çevresinde toplanan yüzbinlerce Arjantinli, kurulan dev ekranlarda İspanya-Arjantin finalini takip etti.

Arjantin'in uzatmalarda 1-0 mağlup olmasının ardından taraftarlar güvenlik güçleriyle çatıştı, olaylarda 7 polis yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Olayların, bir grubun çöp konteynerini ateşe vermeye çalışmasının ardından başladığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Çatışmalar sırasında bazı taraftarlar, polise taş ve şişe attı.

"Ülkemizi bu kadar mutlu ettiğiniz için teşekkürler çocuklar"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, İspanya'ya karşı finalde kaybeden Arjantinli milli futbolcuları tebrik etti.

Milli takımın elde ettiği dünya 2'nciliğini onurlandırmak amacıyla tarihi henüz belirlenmeyen bir ulusal tatil ilan etmeyi planladığını belirten Milei, "Ülkemizi bu kadar mutlu ettiğiniz için teşekkürler çocuklar. Ülkemiz için büyük bir gurur. Dünya 2'ncisi, yaşasın vatanımız." ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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