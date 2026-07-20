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Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

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Belçika Futbol Federasyonu, teknik direktör Rudi Garcia ile sözleşmenin uzatılmayacağını ve yolların ayrıldığını duyurdu. Garcia, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya yenilmenin ardından görevden ayrıldı.

Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Belçika Futbol Federasyonu açıklamasında "Rudi Garcia ve Belçika Futbol Federasyonu (KBVB), 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olan sözleşmeyi uzatmayacak. Rudi Garcia, 1 Şubat 2025'te Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelmişti." ifadelerine yer verdi.

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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