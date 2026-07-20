Benfica, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon avro olduğunu duyurdu.

Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon avro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.