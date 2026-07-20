Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. İdman pas çalışması ve turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı