Haberler

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde antrenman yaptı. İdman pas çalışması ve turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30 ve 17.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Rusya'dan İtalya'ya misilleme: İki diplomat sınır dışı edildi

Aldığı karar Meloni'yi üzecek! 3 gün içinde...

Özel, 'Çağrı heyeti' başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi

Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığı için önerdikleri ismi açıkladı
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık