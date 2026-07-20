Son günlerde "Messi futbolu bıraktı mı?" ve "Messi emekli oldu mu?" soruları futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan Lionel Messi'nin geleceğine ilişkin ortaya çıkan iddialar, taraftarların arama motorlarında bu soruların yanıtını araştırmasına neden oldu. Peki, Messi gerçekten emekli oldu mu, futbolu bıraktı mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler ve güncel bilgiler.

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI, MESSİ EMEKLİ OLDU MU?

Son günlerde "Messi futbolu bıraktı mı, Messi emekli oldu mu?" soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayılan çeşitli iddiaların ardından Lionel Messi'nin kariyerine ilişkin son durum merak edilirken, Arjantinli yıldızın futbolu bırakıp bırakmadığı gündeme geldi. Peki, Messi gerçekten emekli oldu mu? İşte merak edilen detaylar.

MESSİ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Lionel Messi futbolu bırakmadı. Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Arjantinli yıldız, profesyonel futbol kariyerini aktif olarak sürdürüyor. Deneyimli oyuncu, hem kulüp kariyerinde hem de Arjantin Milli Takımı'nda forma giymeye devam ediyor. Bu nedenle Messi'nin futbolu bıraktığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

MESSİ EMEKLİ OLDU MU?

Lionel Messi emekli olmadı. Kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, kulüp düzeyindeki maçlarının yanı sıra milli takım organizasyonlarında da görev almaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncunun futbol kariyerini sonlandırdığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

MESSİ HEM KULÜBÜNDE HEM MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR

Futbol kariyerine aktif olarak devam eden Lionel Messi, kulübüyle birlikte resmi karşılaşmalarda forma giyerken Arjantin Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer almayı sürdürüyor. Başarılı futbolcu, performansı ve kariyerine ilişkin gelişmelerle futbol gündemindeki yerini koruyor.

MESSİ'NİN FUTBOL KARİYERİ DEVAM EDİYOR

"Messi futbolu bıraktı mı?" ve "Messi emekli oldu mu?" sorularının yanıtı hayır. Lionel Messi, hem kulüp hem de milli takım kariyerine devam ediyor. Futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan yıldız oyuncunun emeklilik kararı aldığına dair resmi veya doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.