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Kante'ye yapılan vefasızlık ülkede ortalığı birbirine kattı

Kante'ye yapılan vefasızlık ülkede ortalığı birbirine kattı Haber Videosunu İzle
Kante'ye yapılan vefasızlık ülkede ortalığı birbirine kattı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Kante, Fransa Milli Takımı'nda kariyerini Dünya Kupası'nda süre alamadan noktaladı. Didier Deschamps'ın Kante'ye üçüncülük maçında dahi süre vermemesi ülkede büyük tepki çekti.

2018 yılında Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan, Fransa halkının milli kahramanı olan ve kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren tecrübeli futbolcu N'Golo Kanté, 2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla veda etti. 

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMADAN VEDA ETTİ

Deneyimli orta saha oyuncusu, turnuva kadrosunda yer almasına rağmen teknik direktör Didier Deschamps tarafından hiçbir maçta sahaya sürülmedi. Milli takımı bırakma kararı alan yıldız futbolcunun, üçüncülük karşılaşması da dahil olmak üzere turnuvayı tek bir dakika bile süre alamadan tamamlaması Fransız futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı.

SERT ELEŞTİRİ: ''KADROYA NEDEN ALINDI?''

Fransa basınında Didier Deschamps'ın bu kararı eleştiri oklarının hedefi olurken, futbol otoriteleri ve taraftarlar "Oynatılmayacaksa kadroya neden çağrıldı?" sorusunu gündeme taşıdı. L'Equipe ve Foot Mercato'da yer alan haberlerde, Kante'nin milli takım kariyerinde böyle bir sonu hak etmediğinin altı çizildi. 

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