Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Bodrum FK'yı 2-1 yendi. Maçta goller 6., 86. ve 90. dakikalarda geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Bodrum FK arasında oynanan hazırlık maçını, Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, Fatih Karagümrük'le karşılaştı.
Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip, 6. dakikada Ege Arslan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
Fatih Karagümrük, 86. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi.
Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.