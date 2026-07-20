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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Bodrum FK'yı 2-1 yendi. Maçta goller 6., 86. ve 90. dakikalarda geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile Bodrum FK arasında oynanan hazırlık maçını, Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum FK, Fatih Karagümrük'le karşılaştı.

Tesislerdeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip, 6. dakikada Ege Arslan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, 86. dakikada Ramazan Civelek'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. 90. dakikada Daniele Verde, sağ çaprazda altıpasa yakın noktada yaptığı vuruşla kırmızı-siyahlı ekibi öne geçirdi.

Karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'ün galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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