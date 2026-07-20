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Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı

Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis oynadığı maçlar ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bahis Şikesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in bahis geçmişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Güneş'in son bahsini 8 Kasım 2022 tarihinde yaptığı ve genellikle Galatasaray maçlarına bahis oynadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Bahis Şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in bahis geçmişiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

SON BAHSİ 2022 YILINDA

Burak Doğan'ın haberine göre; Maruf Güneş, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında herhangi bir bahis oynamadı. Son bahsini ise 8 Kasım 2022 tarihinde yaptı. 

MARUF GÜNEŞ'İN BAHİS GEÇMİŞİ

Haberin devamında, Maruf Güneş'in 2020 yılında 45 bahis, 2021 yılında 1 bahis, 2022 yılında ise 2 bahis oynadığı dile getirildi.

İLK VE SON BAHSİ GALATASARAY MAÇLARINA

Güneş'in ilk bahsini 4 Şubat 2012'deki Gaziantep - Galatasaray maçında, son bahsini ise 8 Kasım 2022'deki Galatasaray - Ofspor maçında oynadığı belirtildi. Bu iki bahiste de maçın ilk yarı sonucuna oynandığı, her iki kuponda da aynı seçim yapıldığı ve her ikisinin de kaybettiği vurgulandı. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer faal:

Allah'tan tutmamış kuponu yoksa şike diye çamur atarlardı bizde inanırdık cahiliiğine oynamış tutmamış

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