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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazır

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçına hazır
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Gornik Zabrze'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın konuk edeceği Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürdü. Salonda bireysel kuvvet çalışması uygulayan Vedat Muriqi, daha sonra sahaya çıkarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gornik Zabrze maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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