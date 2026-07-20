Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, sezon öncesi hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 beraber kaldı.
Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği ile İran 23 Yaş Altı Milli Takımı karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan Gençlerbirliği-İran 23 Yaş Altı Milli Takımı arasındaki müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA / Murat Asil