Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, sezon öncesi hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 0-0 beraber kaldı.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği ile İran 23 Yaş Altı Milli Takımı karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan Gençlerbirliği-İran 23 Yaş Altı Milli Takımı arasındaki müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Bodrum'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan zehir taciri turizm cennetimizde enselendi

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu

Temmuz sıcağından kaçanlar kendini buraya attı