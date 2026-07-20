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Bugün maç yok mu, 20 Temmuz Pazartesi bugün maçlar yok mu?

Bugün maç yok mu, 20 Temmuz Pazartesi bugün maçlar yok mu?
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Bugün maç yok mu, 20 Temmuz Pazartesi bugün hangi maçlar var? sorusu, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Günün maç programını takip etmek isteyen sporseverler, hangi liglerde karşılaşma oynanacağını, maç saatlerini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

Futbol heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar, "20 Temmuz Pazartesi bugün maç var mı?" ve "Bugün hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yerli ve yabancı liglerin yanı sıra hazırlık maçları ile uluslararası organizasyonlardaki karşılaşmaların yer aldığı günlük maç programı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

BUGÜN MAÇ YOK MU? 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler, "Bugün maç yok mu?" ve "20 Temmuz 2026 Pazartesi hangi maçlar var?" sorularının yanıtını araştırıyor. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren birçok takım, gün boyunca hazırlık karşılaşmalarında sahaya çıkacak. İşte 20 Temmuz Pazartesi gününün maç programı ve futbol gündeminin öne çıkan gelişmeleri...

20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

Yeni sezon öncesinde teknik ekipler oyuncularının son durumunu görmek ve takım uyumunu artırmak amacıyla hazırlık maçlarına devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları şu şekilde:

• 10.00: Sagan Tosu - Verspah

• 11.00: Hapoel Petah Tikva - Bnei Yehuda Tel Aviv

• 12.00: Playford City - Adelaide United FK

• 14.00: Cambridge United - Braintree Town FC

• 16.30: Spaeri - Samgurali

• 17.30: Eyüpspor - Mardin 1969 Spor

• 18.30: Al-Sailiya - Al Nasr Dubai

• 19.00: Lazio Rome - SS Lazio U20

• 19.00: Atus Velden - Wolfsberger AC

• 19.00: Graficar - Hatta

• 19.30: Biel-Bienne - Breitenrain

• 21.30: Young Boys II - Solothurn

• 21.45: Redbridge - Welwyn Garden City

• 21.45: Trafford FC - FC United of Manchester

• 22.15: Sporting Lisbon - Strasbourg Alsace

 

DÜN GECE DÜNYA KUPASI'NDA KUPAYI KİM KAZANDI?

Futbol dünyası dün gece 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin heyecanını yaşadı. Finalde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Bu sonuçla İspanya, futbol tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

 

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ HAZIRLIK MAÇLARINDA

Yeni sezon öncesinde oynanan hazırlık karşılaşmaları, takımların eksiklerini görmesi ve yeni transferlerin performansını değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Gün boyunca oynanacak mücadeleler, hem teknik ekipler hem de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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