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Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti

Gazetede gördüğü iş ilanına başvurdu, tüm hayatı değişti
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İspanya Milli Takımı'nın başarılı teknik direktörü Luis de la Fuente, gazete ilanıyla başladığı İspanya Futbol Federasyonu'ndaki kariyerinde altyapıdan A Milli Takım'a yükselerek büyük başarılar elde etti. De la Fuente'nin öğrencileriyle kurduğu kusursuz sistem, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanmalarını sağladı.

  • Luis de la Fuente, İspanya Futbol Federasyonu'ndaki kariyerine bir gazete iş ilanına başvurarak başladı.
  • De la Fuente, U-19 ve U-21 takımlarıyla Avrupa şampiyonlukları kazandıktan sonra Aralık 2022'de A Milli Takım'ın başına geçti.
  • İspanya, De la Fuente yönetiminde 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nı kazandı.

Futbol dünyası genellikle astronomik imzaları, sansasyonel transferleri ve büyük isimleri konuşur. Ancak İspanya Milli Takımı'nı zirveye taşıyan Luis de la Fuente’nin hikayesi, alışılagelmişin çok dışında, adeta bir film senaryosunu andırıyor. De la Fuente'nin İspanya Futbol Federasyonu'ndaki (RFEF) yolculuğu, yıllar önce bir gazete sayfasında gördüğü iş ilanına başvurmasıyla başladı.

ADIM ADIM İNŞA EDİLEN BİR EFSANE

Altyapıdan başlayarak tırnaklarıyla kazıdığı bu kariyerde De la Fuente, İspanyol futbolunun geleceğini adeta elleriyle şekillendirdi. 2013 yılında gazete ilanıyla girdiği federasyon kapısından içeri U-19 Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak adım attı. 2015 yılında genç yeteneklerle kurduğu güçlü bağ, ona U-19 ile ilk Avrupa Şampiyonluğu unvanını getirdi.

2018-2022 yılları arasında U-21 Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, 2019'da U-21 Avrupa Şampiyonluğu kupasını da müzesine kaldırdı. İspanya'nın altın jenerasyonu onun ellerinde büyüdü. Ve Aralık 2022'de beklenen oldu. Fuente'ye yıllar süren altyapı başarısının ardından, A Milli Takım koltuğu resmen emanet edildi. 

AVRUPA'DAN SONRA ŞİMDİ DE DÜNYA ŞAMPİYONU

A takımın başına geçtiğinde radikal bir değişim başlatan De la Fuente, altyapıdan beri tanıdığı öğrencileriyle kusursuz bir sistem kurdu. Bu sistem, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı Avrupa'nın kralı yaptı. Ancak De la Fuente ve öğrencileri için bu son değil, bir başlangıçtı. Vites artırmaya devam eden Boğalar, 2026 Dünya Kupası'nda da muazzam bir performans sergileyerek kupayı müzelerine götürdü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

adam hak etti müthiş oynatıyor futbolcularda plana sadık oynuyor yenmen imkansız gibi bir durum oluyor

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