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İşte RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi

İşte RAMS Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. RAMS Başakşehir, 3. tura kalırsa Vaduz-Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Uefa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

RAMS Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Uefa Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak. RAMS Başakşehir ilk maçında rakibini evinde ağırlayacak. 

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