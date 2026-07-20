Haberler

Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak

Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak Haber Videosunu İzle
Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Tahir Kum, yasa dışı bahis ve şike soruşturmaları ile ilgili konuşarak ağustos ayında çok daha büyük bir sürecin başlayacağını öne sürdü. Kum, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak. Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz" dedi.

  • Spor yorumcusu Tahir Kum, Ağustos ayında Türkiye'de yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarında büyük bir sürecin başlayacağını iddia etti.
  • Tahir Kum, Haluk Levent'in yüksek tutarlı bahis kuponlarını manidar bulduğunu ve Levent'in futbol geçmişi veya aklı olması gerektiğini savundu.
  • Tahir Kum, soruşturmanın sadece bahis değil, aynı zamanda şike dalgası olduğunu ve mevcut 19-20 isimle sınırlı kalmayıp binlerce kişiye ulaşacağını öne sürdü.

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı. Spor yorumcusu Tahir Kum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ağustos ayında büyük bir sürecin başlayacağını öne sürdü. 

''AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DE FIRTINA KOPACAK''

Tahir Kum, "Bugün 20 kişi konuşuluyor ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayında Türkiye'de fırtına kopacak." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'İN KUPONLARI VE AHBAP SORUŞTURMASI

Tahir Kum, sanatçı Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen yüksek tutarlı kuponlara değindi. Levent'in maçlara 300-400-500 bin liralık kuponlar yapmasını "manidar" bulduğunu belirten Kum, "Maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kum ayrıca, Levent'in futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini savundu. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın futbol ailesine sıçrama ihtimali olduğunu da öngördüğünü ifade etti. 

''BU İŞ BAHİS DEĞİL, ŞİKE DALGASI''

Soruşturmanın sadece bahisle sınırlı kalmadığını vurgulayan Kum, "Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk. Bu işi sadece bahis değil aynı zamanda şike dalgası.'' dedi. 

''YÜZLERDEN DEĞİL BİNLERDEN BAHSEDECEĞİZ''

Tahir Kum, soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını iddia ederek, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak. Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz" dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu

Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
İstanbul'u alarma geçiren cisim! SAS komandoları müdahale etti

İstanbul'da böyle bulundu! SAS komandoları hemen müdahale etti
Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor

Sıra dışı görüntü: Kuş apartmanı
Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü

Altının tahtını sallayan yatırım aracı dibi gördü
İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj

İspanya'dan tüm dünyaya tarihi mesaj
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor