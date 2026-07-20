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Kupayı kaybeden Arjantinliler polise savaş açtı

Kupayı kaybeden Arjantinliler polise savaş açtı Haber Videosunu İzle
Kupayı kaybeden Arjantinliler polise savaş açtı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından öfkeli Arjantinli taraftarlar, başkent Buenos Aires'te polislerle çatıştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet, Arjantin'de büyük bir düş kırıklığı ve öfkeye yol açtı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte başkent Buenos Aires sokaklarında toplanan binlerce taraftar protestolara başladı.

ÖFKELİ TARAFTARLAR ŞEHRİ KARIŞTIRDI

Şehrin simge noktalarından Obelisco meydanı çevresinde yoğunlaşan gösteriler, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. İspanya yenilgisini kabul etmekte zorlanan fanatik gruplar, çevredeki kamu binalarına ve iş yerlerine zarar verirken güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle saldırdı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VE YARALANAN VAR

Çıkan olaylara müdahale eden Arjantin polisi, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Başkentin ana caddelerini savaş alanına çeviren çatışmalarda çok sayıda taraftarın gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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