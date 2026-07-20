Haberler

Bolu'da 58 köyün katıldığı futbol turnuvası coşkuyla başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da düzenlenen Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası, 58 köy takımının katılımıyla başladı. Turnuva 27 gün sürecek ve spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Bolu'da Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası, 58 köy takımının katılımıyla başladı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören turnuva 27 gün sürecek.

Bolu'da 2022 yılında 28 köy takımıyla başlayan Şampiyon Köyler Ligi Futbol Turnuvası, 5. yılına 58 köy takımıyla girdi. Haftalar öncesinden 58 takımın katıldığı turnuvanın fikstürü çekildi. Akşam saatlerinde ilk maçlarına başlayan takımlar 40 gün boyunca birbiriyle mücadele edecek. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen turnuva yoğun ilgi görüyor.

"27 günde turnuvayı bitireceğiz"

Her yıl turnuvaya yoğun ilgi olduğunu ifade eden Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin, "Bu yıl 5.'sini yapıyoruz köyler arası futbol turnuvasının. 58 tane köy takımımız var katılan, 11 grup. 3 grup 6'lı, 8 grup 5'li. Grup müsabakaları sonunda 32 takım tur atlayacak. Ondan sonra eleme usulü final müsabakalarına kadar gidecek, böyle devam edecek. Bugün başladık, 17 Ağustos'ta inşallah final müsabakasıyla 27 günde turnuvayı bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Bolu'da spor turizmine ve ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz"

Bolu'daki siyasilerden de destek beklediklerini dile getiren Başkan Metin, "Hem Bolu'da spor turizmine hem ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 'Yorulmuyor musunuz?' derseniz; yoruluyoruz ama güzel yorgunluklar bunlar. Biz işimizi seviyoruz, severek de yapmaya devam edeceğiz. Ama bir tek şunu söyleyeyim; Bolu ilinden, bürokratlarımızdan, siyasilerimizden, iş adamlarımızdan daha çok katkı ve emek bekliyoruz. Bazen yalnız kalıyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu

Temmuz sıcağından kaçanlar kendini buraya attı
Magyar'dan efsanevi satranççıya cumhurbaşkanlığı teklifi

Cumhurbaşkanını koltuğundan eden başbakandan sürpriz hamle

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı