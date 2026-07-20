Haberler

Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde maç sonunda İspanyol futbolculara saldıran Leandro Paredes'e en az 10 maç ceza verilmesinin beklendiği ifade edildi.

  • İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon oldu.
  • Arjantinli Leandro Paredes, maç sonunda İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi'ye fiziksel saldırıda bulundu.
  • Paredes'in en az 10 maç ceza alması bekleniyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası, unutulmaz bir final mücadelesine sahne oldu. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen dev karşılaşmada İspanya, uzatma bölümlerinde kaydettiği kritik golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupa yolculuğunu zaferle tamamladı.

PAREDES ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Ancak İspanyol oyuncuların şampiyonluk coşkusuna, bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin görüntüler gölge düşürdü. Saha içinde sevinç yaşayan İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi, Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in fiziki saldırısına uğradı.

BOĞAZINI SIKTI, İTTİRİP YERE DÜŞÜRDÜ

Paredes'in iki futbolcunun boğazını sıkıp ve ittirip sert şekilde yere düşürmesiyle saha bir anda karıştı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösterdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olay, tarihi finalin ardından spor kamuoyunda büyük tepki topladı. 

EN AZ 10 MAÇ CEZA ALACAK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Paredes'i dev bir ceza bekliyor. Bilinçli olarak rakip oyunculara saldıran deneyimli orta saha oyuncusunun FIFA tarafından en az 10 maçla cezalandırılmasının beklendiği ifade edildi. 

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDieffen:

sonuç 10 dünya kupasına katılamaz. çünkü bunların adaleti bu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı

Oğuzhan Uğur'u zor günler bekliyor! Dosyasından "Baron" çıktı