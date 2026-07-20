Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

FIFA 2026 Dünya Kupası, unutulmaz bir final mücadelesine sahne oldu. Normal süresi 0-0 eşitlikle geçilen dev karşılaşmada İspanya, uzatma bölümlerinde kaydettiği kritik golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupa yolculuğunu zaferle tamamladı.

PAREDES ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Ancak İspanyol oyuncuların şampiyonluk coşkusuna, bitiş düdüğünün ardından yaşanan çirkin görüntüler gölge düşürdü. Saha içinde sevinç yaşayan İspanyol futbolcular Alex Baena ve Gavi, Arjantinli oyuncu Leandro Paredes'in fiziki saldırısına uğradı.

BOĞAZINI SIKTI, İTTİRİP YERE DÜŞÜRDÜ

Paredes'in iki futbolcunun boğazını sıkıp ve ittirip sert şekilde yere düşürmesiyle saha bir anda karıştı. Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic, bu hareket nedeniyle Paredes’e kırmızı kart gösterdi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle güçlükle yatıştırılan olay, tarihi finalin ardından spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

EN AZ 10 MAÇ CEZA ALACAK

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Paredes'i dev bir ceza bekliyor. Bilinçli olarak rakip oyunculara saldıran deneyimli orta saha oyuncusunun FIFA tarafından en az 10 maçla cezalandırılmasının beklendiği ifade edildi.