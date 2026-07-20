Muşspor sezonu açtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Muş spor, 2026-2027 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklara başladı. Sarı-beyazlı ekip, Muş, Afyon ve Bolu'da yapacağı kamplarla yeni sezona hazırlanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muş spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının startını verdi. Sarı-beyazlı ekip, teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanla yeni sezon mesaisine başlarken, hedefini TFF 1. Lig olarak belirledi.

Geçtiğimiz sezon play-off finaline kadar yükselerek başarılı bir performans sergileyen Muş spor, yeni sezonda aynı hataları tekrarlamadan şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular, sezon sonunda TFF 1. Lig'e doğrudan yükselmek için yoğun bir hazırlık programı uygulayacak. İlk etap çalışmalarını Muş'ta sürdürecek olan sarı-beyazlı ekip, 3-14 Ağustos tarihleri arasında Afyon'da ikinci etap kampını gerçekleştirecek. Hazırlıklarını daha sonra 17-28 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da sürdürecek olan Muş spor, burada oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla lig öncesi son provasını yapacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenman öncesinde Muş Valisi Avni Çakır da takımı ziyaret etti. Antrenman sahasında yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Muş spor Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ile başkan yardımcılarından Halis Aytunç da hazır bulundu. Yönetim ve teknik heyetle bir süre görüşen Vali Çakır, yeni sezonda Muş spor'un hedeflerine ulaşacağına inandığını ifade ederek futbolculara başarılar diledi.

1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi içerisinde yer alan yatırımların 100 milyonu aştığını ifade eden Vali Çakır, Muş Şehir Stadyumu'nda yapımı devam eden alttan ısıtma sistemiyle birlikte, kış şartlarının olumsuz etkileri en aza indirileceğini söyledi. Saha zemininin kalitesi korunarak yıllardır hissedilen önemli eksikliklerin giderileceğini ifade eden Çakır, "Kış şartları nedeniyle buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Muş, sert kış iklimine sahip bir şehir. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava hem sporcularımızın çalışma şartlarını zorlaştırıyor hem de stat zeminine ciddi zarar veriyordu. Alttan ısıtma sistemi, Muş spor'un en önemli ihtiyaçlarından biriydi. Kış aylarında zeminin sertleşmesi sadece rakip takımları değil, kendi futbolcularımızı da olumsuz etkiliyordu. Geçen sezon saha zemini 18'den fazla kez kar temizliğine ihtiyaç duydu. Bu şartlarda mücadele etmek gerçekten kolay değil" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle alttan ısıtma sistemi çalışmalarının dün itibarıyla başladığını belirten Çakır, yatırımın ligin ilk haftalarına yetiştirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Muş önemli bir eksikliğini daha gidermiş olacak. Muş spor her zaman hedefini üst ligler olarak belirleyen bir takım. Özellikle Fatih Başkan'ın yönetimiyle birlikte bunu sahaya da yansıttı. Geçen sezonu kaybedilmiş bir sezon olarak görmüyorum. Çok başarılı bir sezon geçirdik ancak talihsiz bir şekilde yediğimiz golle hedefimize ulaşamadık. Bu sezon yeniden 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Muş spor'a ve ilimizdeki tüm spor branşlarına yönelik yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Teknik istikrarın önemine dikkat çeken Vali Çakır, geçen sezon takımı play-off finaline taşıyan teknik direktör Fatih Çardak ile yola devam etme kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Hocamız istikrara büyük önem veriyor. Biz de kendisiyle yola devam etme kararı aldık. Yapılacak tüm transferlerde hocamızın görüşleri doğrultusunda hareket edildi. Eksik olduğumuz bölgelere ligin en iyi oyuncularını transfer ederek kadromuzu güçlendirdik."

Sezon hazırlıklarının resmen başladığını ifade eden Vali Çakır, taraftarlara da destek çağrısında bulunarak, "Bugün sezonu başlattık. Taraftarlarımız, yönetimimiz ve bizler manevi desteğimizi göstermek için buradayız. Muşspor şehrimizin en önemli değerlerinden biri, hatta belki de en önemlisi. Futbolcularımız her türlü desteği hak ediyor. Taraftarlarımızı antrenmanlara ve maçlara davet ediyorum. Takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayalım" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı