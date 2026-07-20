Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ YA DA HEARTS

Sarı-lacivertlilerin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz/ Hearts eşleşmesinin galibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak.