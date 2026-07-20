Haberler

Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar

Salah'ın menajerinin tavrı sonrası Beşiktaş'tan flaş karar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile anlaşmaya varmışken oyuncunun menajerinin yüksek komisyon talebi transferi sekteye uğrattı. Transferde yeni bir strateji geliştiren siyah-beyazlılar, menajeri aradan çıkararak doğrudan oyuncuyla görüşmeyi planlıyor.

  • Beşiktaş, Muhammed Salah ile yıllık 12 milyon Euro maaş üzerinden 2 sezonluk sözleşme için prensipte anlaştı.
  • Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yaklaşık yüzde 35 oranında komisyon talep ederek süreci tıkadı.
  • Beşiktaş yönetimi, menajeri aradan çıkarmak için Salah ile doğrudan görüşme kararı aldı.

Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah transferinde aşama kaydetmişken oyuncunun temsilcisinden gelen yüksek maliyet talepleriyle karşı karşıya kaldı.

BEŞİKTAŞ'A MENAJER ENGELİ

Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yıllık 12 milyon Euro maaş üzerinden 2 sezonluk sözleşme için prensipte anlaşmaya varmıştı. Ancak transferin resmiyete dökülmesi beklenirken Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talep ettiği ek komisyon oranı süreci tıkadı. Menajerin komisyon talebini yaklaşık yüzde 35 seviyesine çekerek 5-6 milyon Euro civarında ek bir mali yük getirmesi yönetimin tepkisini çekti.

''HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ''

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basında çıkan anlaşma haberlerinin ardından menajerin kabul edilemez mali şartlar sunduğunu vurgulayarak, "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz." ifadelerini kullandı. 

ARAYA MENAJER SOKULMAYACAK

Gelişen bu durum karşısında geri adım atmama kararı alan siyah-beyazlı yönetim, transfer stratejisini değiştirdi. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, menajerin aradan çıkarılması ve sorunun çözülmesi adına direkt Salah ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yıldız futbolcudan gelecek yanıtın ardından transferin gidişatı netlik kazanacak.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

Beklenmedik karar! Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu!