Haberler

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, kaleci Zeynep Akdeniz ve Uganda Milli Takımı'ndan orta saha Violah Nambi ile anlaştı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kadın Futbol Takımı'mız 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz'i kadrosuna kattı. Zeynep Akdeniz, takımımızda 21 numaralı formayı giyecek." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili ekibin, Uganda Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Violah Nambi ile de anlaşma sağladığı ve Nambi'nin Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonu şekilleniyor

Van Gölü Havzası için tarihi adım: 2050 vizyonu şekilleniyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Satın aldığı motosikletin plakası 'sahte' çıkan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Motosikleti yeni almıştı! İlk uygulamada ceza kesildi
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı