Galata Spor yeni sezonu açtı

TFF 3. Lig ekiplerinden Galata Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Beyoğlu Stadı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Özcan Sert yönetiminde yapılan sezonun ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Süleyman Erdemir, Başkan Vekili Emin Selim Akgül, As Başkanlar Mustafa Yazıcı ve Yalçın Kaya ile Futbol Şube Sorumlusu Caner Çebi de takip etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanında futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyet de oyuncularla yakından ilgilendi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından top çalışmalarıyla devam etti. Siyah-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Galata Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar Beyoğlu Stadı Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul etabında fiziksel hazırlık ve takım uyumuna yönelik antrenmanlarını tamamlayacak olan siyah-kırmızılı ekip, 10 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya hareket edecek.

Bolu kampında hazırlıklarını sürdürecek olan Galata Spor, burada oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla yeni sezon öncesindeki son provasını yapacak. Teknik Direktör Özcan Sert yönetimindeki siyah-kırmızılı ekip, kamp sürecinin ardından lig hazırlıklarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı