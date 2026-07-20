Haberler

Galata Spor yeni sezonu açtı

Galata Spor yeni sezonu açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Galata Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Beyoğlu Stadı Tesisleri'nde ilk antrenmanla başladı. Teknik Direktör Özcan Sert yönetiminde yapılan çalışmada futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Galata Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Beyoğlu Stadı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Özcan Sert yönetiminde yapılan sezonun ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Süleyman Erdemir, Başkan Vekili Emin Selim Akgül, As Başkanlar Mustafa Yazıcı ve Yalçın Kaya ile Futbol Şube Sorumlusu Caner Çebi de takip etti.

Yeni sezonun ilk antrenmanında futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, teknik heyet de oyuncularla yakından ilgilendi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından top çalışmalarıyla devam etti. Siyah-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Galata Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını 10 Ağustos'a kadar Beyoğlu Stadı Tesisleri'nde sürdürecek. İstanbul etabında fiziksel hazırlık ve takım uyumuna yönelik antrenmanlarını tamamlayacak olan siyah-kırmızılı ekip, 10 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya hareket edecek.

Bolu kampında hazırlıklarını sürdürecek olan Galata Spor, burada oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla yeni sezon öncesindeki son provasını yapacak. Teknik Direktör Özcan Sert yönetimindeki siyah-kırmızılı ekip, kamp sürecinin ardından lig hazırlıklarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi

Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi! "Haluk abisi" için bakın neler dedi

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonu şekilleniyor

Van Gölü Havzası için tarihi adım: 2050 vizyonu şekilleniyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Satın aldığı motosikletin plakası 'sahte' çıkan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Motosikleti yeni almıştı! İlk uygulamada ceza kesildi
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı