Haberler

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada Haber Videosunu İzle
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Dünya Kupası'ndan önce 22. sırada olan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.

  • İspanya, 1995.88 puanla FIFA sıralamasında liderliğe yükseldi.
  • A Milli Takım, FIFA sıralamasında 27. sırada yer aldı.
  • Norveç, 12 basamak yükselerek 19. sıraya çıktı.

FFA 2026  Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç, 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika, 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü.

TÜRKİYE, 27. SIRADA

Dünya Kupası'ndan önce 22. sırada bulunan Vincenzo Montella önderliğinde Türkiye de turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

  • 1. İspanya: 1995.88
  • 2. Arjantin: 1970.37
  • 3. Fransa: 1948.97
  • 4. İngiltere: 1922.83
  • 5. Brezilya: 1804.92
  • 6. Fas: 1803.99
  • 7. Portekiz: 1787.85
  • 8. Belçika: 1778.36
  • 9. Hollanda: 1775. 54
  • 10. Meksika: 1754.30
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

İşte o valinin görevden alınmasının perde arkası

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü

Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meselenin iç yüzü
Bozbey'in davası öncesi tansiyon yükseldi! Milletvekili ile polis arasında arbede

Duruşma öncesi tansiyon yükseldi! Vekil ile polis arasında arbede
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu