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İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

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İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ve teknik direktörü Kevin Keegan, 75 yaşında vefat etti. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden efsane futbolcu, kariyerinde iki kez Altın Top ödülü kazandı ve Liverpool, Hamburg, Newcastle gibi takımlarda forma giydi.

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, yaşamını yitirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan, 75 yaşında vefat etti.

Futbol kariyeri boyunca Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle takımlarında forma giyen İngiliz futbol efsanesi, iki kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi oldu.

Keegan, teknik adamlık kariyerinde Newcastle, Fulham, İngiltere Milli Takımı ve Manchester City takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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