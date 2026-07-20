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Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
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Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de sahasında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmanın rövanşını ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TROMSO YA DA HRADEC KRALOVE

Beşiktaş'ın Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlılar ilk maçını deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.

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