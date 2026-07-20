Haberler

Çorum FK'nın şampiyonluk kupası, emektar gazetecisinin kabrine götürüldü

Çorum FK'nın şampiyonluk kupası, emektar gazetecisinin kabrine götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arca Çorum FK taraftarları, şampiyonluğu göremeden vefat eden emektar gazeteci Kemal Bolat'ı unutmayarak şampiyonluk kupasını kabrine götürdü. Ziyaret duygu dolu anlara sahne oldu.

Arca Çorum FK taraftarları, kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğunu göremeden hayatını kaybeden Çorum spor basınının emektar gazetecilerinden Kemal Bolat'ı unutmayarak şampiyonluk kupasını kabrine götürdü.

Çorum FK taraftarları, Çorum'da uzun yıllar spor basınına uzun yıllar hizmet eden ve Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiği şampiyonluğu göremeyen Kemal Bolat'ın kabrini ziyaret etti. Çorum futboluna ve spor basınına önemli katkılar sağlayan Bolat'ı anan taraftarlar, şampiyonluk kupasını da Bolat'ın kabirine götürdü. Şampiyonluk kupasıyla gerçekleştirilen ziyaret, hem taraftarlar hem de Bolat'ın ailesi için duygu dolu anlara sahne oldu.

"Kupanın buraya gelmesi gerçekten güzel bir şey"

Kemal Bolat'ın oğlu Enver Bolat taraftarlara teşükkür ederek, "Çorum FK deyince Kemal Bolat ilk akla gelen isimlerdendir. Kupanın buraya gelmesi gerçekten güzel bir şey. Bizim için şampiyonluğun olduğu gün buruk bir sevinç olmuştu. Ama kupanın buraya gelmesi gerçekten anlamlı bir şey oldu" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi

Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi! "Haluk abisi" için bakın neler dedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Van Gölü Havzası'nın 2050 vizyonu şekilleniyor

Van Gölü Havzası için tarihi adım: 2050 vizyonu şekilleniyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Satın aldığı motosikletin plakası 'sahte' çıkan sürücüye 140 bin TL ceza kesildi

Motosikleti yeni almıştı! İlk uygulamada ceza kesildi
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı