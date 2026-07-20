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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, pas çalışması ve turnuvayla tamamlanan bir idman yaptı. Hazırlıklar yarın çift antrenmanla sürecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayıp, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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