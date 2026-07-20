Haberler

Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü Haber Videosunu İzle
Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol futbolcu Marc Cucurella'nın Arjantin maçının ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Dünya Kupası'nı çöp poşetinin içinde taşıdığı görüldü. Bu anlar şaşkınlık yarattı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci Dünya Kupası zaferine ulaştı. Sahadaki nefes kesen mücadelenin ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken, gecenin en garip anlarından biri stadyum çıkışında yaşandı.

DÜNYA KUPASINI ÇÖP POŞETİNDE TAŞIDI

İspanyol sol bek Marc Cucurella, maçın ardından stadyumu terk ederken kazandıkları Dünya Kupası'nı beyaz bir çöp poşetinin içinde taşıdı. Futbol dünyasının en değerli kupasını sıradan bir poşetle otobüse götüren Cucurella’nın bu rahat halleri, stadyum çevresindeki taraftarlar ve basın mensupları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

''CUCURELLA DOKUNUŞU''

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler, futbolseverler tarafından tebessümle karşılanırken "Dünya Kupası'na Cucurella dokunuşu" şeklinde eğlenceli yorumlara sebep oldu. 

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
'Yeni Parti' için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsüsünde olacak

Yarın son kez CHP kürsüsünde olacak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHUSEYIN YILMAZ:

cok anlamlinbir hareket. kisacasi bu turnuva amerikaya verilmekle cop degerindedir demis ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Altın yatırımcısı için tehlike çanları çalıyor! Kritik uyarı geldi

Altın yatırımcısı şokta! Kritik uyarı geldi
Oğuzhan Uğur dosyasında bahis baronu Derkan Başer çıktı

Oğuzhan Uğur'u zor günler bekliyor! Dosyasından "Baron" çıktı