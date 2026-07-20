FIFA Dünya sıralaması açıklandı, A Milli Takım 27'nci sırada yer aldı

TÜRKİYE, FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 27'nci sırada yer aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA, temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D Grubu'nda; 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, bin 582 puanla 27'nci sırada yer aldı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi rakiplerinden Fransa, bin 948 puan toplayarak bu tabloda 3'üncü sıraya yerleşirken; Belçika bin 778 puanla 8'inci, İtalya ise bin 704 puanla 15'inci oldu.

FIFA tarafından yayınlanan listede; son dünya şampiyonu İspanya, bin 995 puanla 1'inci sırada yer aldı. 2024 Copa America Şampiyonu ve 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin ise bin 970 puanla 2'nci sırada yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı